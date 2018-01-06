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حالة الطقس اليوم السبت 6/1/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 06 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 6/1/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم  السبت، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة . 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم  السبت، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر و نصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 الطقس فى الأردن

نهاراً:

 

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

 

ويستمر الطقس غائماً وبارداً وضبابياً بوجه عام في الجبال، وتهطل زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق، يصحبها الرعد والبَرَد أحياناً.

 

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

 

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

 

ليلاً:

 يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في عموم المناطق مع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة.

 

 و يشتد الضباب لاحقاً أثناء الليل و يُصبح كثيفاً لا سيما في مناطق البادية و السهول الشرقية بما في ذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي، مع خطر إنعدام مدى الرؤية الأفقية.

 

تكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط امطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 


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