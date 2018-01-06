جهود "التضامن" لتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية الأطفال بلا مأوى × 20 معلومة





كتب مدحت وهبة





تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ عدد من البرامج لرعاية الأطفال بلا مأوى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحماية هؤلاء الأطفال وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم، وفى هذا الإطار تسلمت الوزارة 17 وحدة متنقلة من الهيئة العربية للتصنيع، للعمل فى 10 محافظات تستهدف الوزارة جذب أطفال الشوارع بها لمؤسسات الرعاية أو إعادتهم لأسرهم.

"اليوم السابع" يستعرض فى هذه السطور، أبرز ما قدمته الوزيرة غادة والى، ووزارة التضامن الاجتماعى، فى ملف رعاية الأطفال بلا مأوى خلال العام 2017، فى 20 معلومة تشمل أهم تحركات الوزارة وخطواتها فى هذا الإطار...

1- نسّقت وزارة التضامن مع صندوق تحيا مصر، لإدارة الوحدات المتنقلة بالقاهرة الكبرى، وأن تكون إدارة الوحدات بباقى المحافظات من خلال الجمعيات.

2 - اتفقت وزارة التضامن على الاستعانة بمنظمة دولية، هى منظمة ساموسسيال، لدعم تشغيل الوحدات المتنقلة من الناحية الفنية والتدريبية والطبية.

3- شهد العام 2017 تشكيل 17 فريق شارع، للعمل بالمحافظات المستهدفة، وتضم الفرق 51 أخصائيا و17 مسعفا و17 سائقا.

4 - تولت الوزارة تدريب فرق الشارع، من خلال فترة معايشة مع الجمعيات الخبيرة ومؤسسات الدفاع الاجتماعى، للتدريب العملى على أرض الواقع.

5 - جرى تزويد فرق الشارع بملابس وبطاقات تعريف خاصة بهم، حتى يمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال الأطفال بالشارع، حتى لا ينتحل أحد شخصياتهم.

6- افتتحت الوزارة مؤسسات رعاية فى عين شمس، ومجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية، ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية، بعد الانتهاء من تطويرها.

7- الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية لمؤسسة دار البنين بمحافظة المنيا بنسبة 100%، وتجهيزها للافتتاح، ومؤسسة فتيات العجوزة بمحافظة الجيزة بنسبة 95%، ومؤسسة دور التربية بمحافظة الجيزة بنسبة 95%.

8- التعاقد مع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، لبدء تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال بهذه المؤسسات.

9- فتح 3 فصول للمدراس المجتمعية فى مؤسسات رعاية بمحافظات الشرقية والمنيا والإسكندرية.

10- استلام المسودة الأولى للحقائب التدريبية ومراجعتها من جانب ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

11- اختيار مكاتب المراقبة الاجتماعية ومكاتب الاستشارات الأسرية التى يُنتظر تفعيل خدماتها من خلال البرنامج بالمحافظات، وعددها 41 مكتب مراقبة و41 مكتب استشارات.

12- شهد 2017 تنظيم لقاءات تعريفية بالبرنامج، وآليات العمل به، فى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات العشر المستهدفة.

13- تدريب 90 أخصائيا اجتماعيا من العاملين بمكاتب المراقبة والاستشارات بالمحافظات المستهدفة.

14- إنشاء صفحة خاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لزيادة التواصل والتفاعل مع المجتمع.

15 - شهد العام المنقضى عددا كبيرا من المداخلات الإذاعية والتليفزيونية للتعريف بالبرنامج.

16- إصدار مجموعة من المطبوعات الخاصة بالبرنامج، لتوزيعها أثناء المناسبات المختلفة التى يشارك فيها البرنامج.

17- إصدار فيلمين وثائقيين خاصين بالبرنامج وتفاصيله وجهود الترويج له.

18- إصدار نشرة دورية، من المنتظر تحديثها بشكل دورى منتظم، عن أنشطة البرنامج وتحركاته.

19- تنظيم زيارات متابعة ميدانية للجمعيات الممولة من صندوق إعانة الجمعيات بالمحافظات المستهدفة، لمتابعة الأنشطة المنفذة من خلال البرنامج.

20- نظمت وزارة التضامن الاجتماعى تدريبا لمسؤولى المتابعة والتقييم بالفرق المحلية، لتدريبهم على المتابعة والتقييم.