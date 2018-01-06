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جهاز الإحصاء: 44 مليار جنيه قيمة المشروعات المنفذة بالعاصمة خلال عام

السبت، 06 يناير 2018 05:00 ص
جهاز الإحصاء: 44 مليار جنيه قيمة المشروعات المنفذة بالعاصمة خلال عام مبانى سكنية - أرشيفية


كتبت هبه حسام
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على مستوى 27 محافظة، إستحوذت محافظة القاهرة على النسبة الأعلى من قيمة المشروعات المنفذة فى مجال التشييد والبناء.

بلغت قيمة المشروعات المنفذة بالعاصمة 44.8 مليار جنيه من إجمالى 56.4 مليار جنيه هى قيمة مشروعات التشييد والبناء المنفذة بالجمهورية من قبل شركات القطاع الخاص عام 2016.

وحسبما ذكر جهاز الإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية حول مشروعات التشييد والبناء المنفذة بالجمهورية خلال عام 2016 من قبل شركات القطاع الخاص، احتلت محافظة الجيزة المركز الثانى من حيث قيمة المشروعات المنفذة بها ب 4.9 مليار جنيه.

وأوضحت النشرة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، استحواذ محافظة الإسكندرية على 3.9 مليار جنيه، من إجمالى القيمة المنفذ بها مشروعات فى مجال التشييد والبناء خلال عام 2016، لتحتل المركز الثالث بعد محافظتى القاهرة والجيزة.

أما باقى محافظات الجمهورية، فبلغت قيمة مشروعات التشييد والبناء "مبانى سكنية،  مبانى تعليمية،  بنية تحتية... وغيرها" المنفذة بها، نحو 2.6 مليار جنيه، وفقا لجهاز الإحصاء.

 


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