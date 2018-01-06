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تيلرسون: سأبقى فى موقعى وزيرا للخارجية الأمريكية خلال 2018

السبت، 06 يناير 2018 08:08 ص
تيلرسون: سأبقى فى موقعى وزيرا للخارجية الأمريكية خلال 2018 ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى


واشنطن (رويترز)
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 قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الجمعة، إنه يعتزم البقاء فى منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا بسبب اضطراب علاقته مع الرئيس دونالد ترامب الذى قالت تقارير إنه وصفه بأنه"أحمق".

 

وقال تيلرسون خلال مقابلة مع شبكة(سي.إن.إن) إنه يعتقد أن إدارة ترامب حققت "نجاحا كبيرا" فى 2017 وإنها تطبق حاليا سياسات يأمل بأن تؤدى إلى "عام ناجح جدا جدا فى 2018".

 

وعند الإلحاح عليه لمعرفة خططه قال تيلرسون "أعتزم البقاء خلال السنة كلها"، وتوترت علاقات تيلرسون مع ترامب على ما يبدو على مدار العام. وذكرت محطة(إن .بي. سي)فى أكتوبر تشرين الأول أن تيلرسون أشار إلى الرئيس بوصفه "أحمق" بعد اجتماع فى وزارة الدفاع (البنتاجون) فى يوليو تموز. وفى نوفمبر تشرين الثانى ترددت أنباء عن أن البيت الأبيض يفكر فى تغيير تيلرسون.

 

وقال تيلرسون لمحطة (سي.إن.إن) إن الرئيس لم يلمح له أن منصبه فى خطر، وتزامنت مقابلة (سي.إن.إن) مع نشر كتاب تضمن انتقادا حادا عن أول سنة لترامب فى السلطة . وصور الكتاب ترامب على أساس أنه يتصرف كما لو كان طفلا ويثير تساؤلات جديدة عن كفاءته لشغل منصب عام.

 

وسئل تيلرسون عما إذا كان يتفق فى الرأى مع هذا التقييم بأن ترامب غير لائق ذهنيا للمنصب فقال" لم أشك مطلقا فى لياقته الذهنية. ليس لدى ما يدعو للتشكك فى لياقته الذهنية".

 

وقال تيلرسون إن الأمر تطلب منه بعض الوقت كى يعرف أفضل السبل للتواصل مع ترامب الذى لم يكن يعرفه قبل أن يصبح وزيرا للخارجية. وقال تيلرسون الذى كان رئيسا تنفيذيا لشركة إكسون إنه وهو الرئيس لديهما أسلوبين مختلفين فى الإدارة واتخاذ القرارات.

 


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