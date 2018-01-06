توقف حركة مرور طريق القاهرة - إسكندرية لانقلاب مقطورة محملة بالطوب فى قليوب

توقف حركة مرور طريق القاهرة - إسكندرية لانقلاب مقطورة محملة بالطوب فى قليوبالسبت، 06 يناير 2018 01:14 ص
انقلاب مقطورة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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توقفت حركة المرور على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، وذلك بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب عند فتحة سنديون دائرة مركز قليوب .
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعى السريع.
وعلى الفور انتقل العميد نبيل العادلى وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم "أ.ح.د 457" قيادة السائق عبد النبى على محمود، انفجر الإطار الخلفى لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأدى إلى انقلابها دون خسائر فى الأرواح.
وتم الدفع بونش المرور لرفع السيارة والمقطورة من على الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة .
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