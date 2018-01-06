video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تواصل الاحتجاجات فى مدينة جرادة شمال شرق المغرب

السبت، 06 يناير 2018 09:19 ص
تواصل الاحتجاجات فى مدينة جرادة شمال شرق المغرب الشرطة المغربية


الرباط (أ ف ب)
إضافة تعليق


تواصلت الجمعة، الاحتجاجات الاجتماعية التى تشهدها مدينة جرادة فى شمال شرق المغرب منذ أسبوعين، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.

وقال ناشط محلى اتصلت به وكالة فرانس برس، إن سكان جرادة اعتبروا "غير كافية" استجابة اللجنة الوزارية التى زارت هذه المدينة المنجمية السابقة، مطالبين بـ الذين يريدون اجراءات ملموسة".

وشهدت مدينة جرادة منذ 22 ديسمبر 2017 تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان تنديدا بأوضاعهم المعيشية. وجاءت الاحتجاجات اثر وفاة شقيقين فى حادث حين كانا يسعيان بشكل غير قانونى لجمع الفحم من منجم مهجور.

وأظهر شريط فيديو مباشر نشرته بعد ظهر الجمعة، صفحة على فيسبوك تُتابع حركة التجمعات الشعبية منذ تشييع الشقيقين، تجمع فى المدينة ولا سيما أمام مقر البلدية، فيما بدا الحشد أقل عددا بقليل من الأيام السابقة.

وكانت الحكومة المغربية أكدت الخميس، أنها "تتفاعل بشكل إيجابى ومسئول" مع مطالب سكان جرادة، ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف الى تهدئة الاحتجاجات الجارية فى المدينة.

وقال وزير الطاقة المغربى عزيز رباح فى بيان رسمى غداة زيارة إلى إقليم جرادة للتحاور مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلى الأحزاب السياسية، "تفاعلا مع انتظارات الساكنة، سيتم بلورة مخطط عمل دقيق يعد بمثابة التزام حقيقى لتحديد ما ينبغى إنجازه بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم".

وأضاف الوزير، بحسب البيان، إن الإقليم يحتاج إلى "عناية خاصة"، موضحا أن الإجراءات التى "سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية يمكن التعاطى معها فى حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة".

وبين التدابير التى تم اقتراحها خلال الاجتماع، بحسب البيان، "بلورة نموذج تنموى جديد للإقليم يوفر فرص الشغل"، فى حين "تقرّر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين فى الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة".

ومن جهة أخرى، اعلن الوزير عن "إطلاق دراسة حول شروط السلامة" فى المناجم، والعمل على "مناقشة الطريقة المثلى لاستغلالها".

ويتهم المحتجون "أعيانا" محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسميا.

وكان نحو تسعة آلاف عامل يعملون فى منجم جرادة للفحم (1927-1998) قبل إغلاقه.

وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن المملكة، بحسب أرقام رسمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. الشرطة المغربية تتدخل لإيقاف فوضى شراء تذاكر مباراة الأهلى والوداد

بالصور.. الشرطة المغربية تفض مظاهرات ذكرى مقتل بائع السمك بالحسيمة

الشرطة المغربية تعتقل شخصين لصلتهما باعتداءات كتالونيا

المغرب

اخبار المغرب

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة