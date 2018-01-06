تنزانيا تؤكد ضرورة استغلال فرص اقتصادية تتيحها الصين

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أكد وزيرالشئون الخارجية التنزانى " د.اوجستين ماهيجا " ضرورة الاستغلال التام للفرص الاقتصادية التى تتيحها الحكومة الصينية للتنزانيين .

وقال وزير الشئون الخارجية التنزانى المختص أيضا بشئون التعاون فى منطقة شرق أفريقيا " إن الفرصة الذهبية لا تأتى مرتين ، ومن المؤسف أنه يوجد لدينا تباطؤ شديد فى انتهاز الفرص التى تتاح لنا " .

وأضاف :" إن تنزانيا ترتبط بعلاقات خاصة مع الصين ، وهذا يتيح فرصة طيبة يتعين علينا الاستفادة منها ، وعلى الرغم من أن الصين أتاحت للتنزانيين العديد من الفرص فى مجالات التجارة والزراعة بموجب مبادرة الحزام والطريق التى تهدف الصين منها إلى تشجيع التكامل الاقتصادى بين العديد من الدول المعنية ، إلا أنه كان هناك تباطؤ فى استغلال هذه الفرص من جانب التنزانيين " .

ودعا الوزير التنزانى إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على تغيير مستوى معيشة الشعب التنزانى وتوفير فرص عمل " .

من جانبها ، قالت السفيرة الصينية وانج كى " إننا سنبذل جهودا مشتركة فى كافة القطاعات فى تنزانيا من أجل تشجيع التعاون المفيد والمتبادل حتى يمكن تحقيق نتائج عملية " .