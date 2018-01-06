تعرف على خطورة جرائم غسيل الأموال فى تمويل العمليات الإرهابية

تعرف على خطورة جرائم غسيل الأموال فى تمويل العمليات الإرهابيةالسبت، 06 يناير 2018 05:30 ص
كلابش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
جرائم غسيل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية السياسية قد توجه بعض من هذه الأموال إلى تمويل التنظيمات الإرهابية للقيام بعملياتها وجرائمها التخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار والثقة فى أجهزة الدولة، واستخدام الإعلام لقلب الحقائق وتشويه صورة النظام.
وقد يصل الأمر إلى تسرب أصحاب رؤوس الأموال القذرة للتمثيل فى المجالس الشعبية والنيابية، وهو الوضع الذى يتمتع فيه بالحصانة والاشتراك فى وضع تشريعات الدولة، وذلك لما لهم من باع فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأثير على أصوات الناخبين، وقد تمتد إلى جميع الأنشطة فى الدولة من ثقافة ورياضة، مما يؤدى فى النهاية إلى الفوضى والفساد وتهديد أساس المجتمع بأثره.
إضافة تعليق
"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة
اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة