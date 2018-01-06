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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 06 يناير 2018 10:00 م
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى منصور عامر رئيس مجلس إدارة بورتو


كتب هانى الحوتى
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تصدرت مجموعة بورتو القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 138.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 48.2 مليون جنيه، تلتها "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 77.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 100.3 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 83.6 مليون جنيه، تلتها "شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول 54.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 39.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 52.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 17.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 43.6 مليون جنيه، تلتها "جى بى اوتو" بحجم تداول 20.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 98.5 مليون جنيه، ثم "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 19.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 18.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 72.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 46.9 مليون جنيه.


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