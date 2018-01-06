تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017السبت، 06 يناير 2018 12:03 ص
كتب محمد أبو عوض
قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصرى، كانت هى أبرز الإنجاز الاقتصادى فى عام 2017.
وتابع، عضو مجلس النواب محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من القوانين والقرارات والمشروعات التى سيكون لها أثر فى النهوض بمصر فى عام 2018، وأبرزها ما يلى:
1. قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيه وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين.
2. التيسيرات فى تأسيس الشركات.
3. إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.
4. إلغاء حدود السحب للعملات الأجنبية.
5. إلغاء حدود الإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية.
6. دخول حقلا ظهر وآتول للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز.
7. مشروعات شبكة الطرق.
8. مشروعات الاستزراع السمكى.
9. مشروع العاصمة الإدارية.
10. محطات الكهرباء الجديدة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مختار نجم
تخيلات اقتصادية
هو فين نجاح الاصلاح الاقتصادي؟ لا زلنا نعاني من غلاء الاسعار و لازال الدولار يساوي ١٨ جنيه و لازالت الديون الخارجية و الداخلية مرتفعة بشكل غير مسبوق. انتم بتتخيلوا حاجة مش موجودة؟!!!! لك الله يا مصر.