تعرف على أبرز نجاحات خبراء المفرقعات قبل احتفالات أعياد الميلاد





كتب عبد الرحمن سيد





توجد مجموعة من النجاحات التى حققها خبراء المفرقعات بإداراتى الحماية المدنية بالقاهرة والجيزة فى التعامل مع المتفجرات وإبطال مفعول العبوات بالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد، ومنها:

إبطال مفعول عبوتين بمحيط كنيسة حلوان

فكك خبراء المفرقعات بالقاهرة مفعول عبوات ناسفة تزامنًا مع هجوم إرهابى على كنيسة حلوان، والذى أسفر عن وفاة 10 أشخاص ولولا يقظة رجال الأمن لوقعت كارثة محققة نظرًا لوجود 600 شخصًا بقداس الكنيسة.

مخزن متفجرات داخل شقة فى أكتوبر

نجح خبراء المفرقعات فى ضبط العديد من المواد شديدة الخطورة، مثل التى استخدمت فى تفجير موكب النائب العام، وهى "تى إن تى"، ونترات ألمونيوم، و"أى تى بى تى" شديدة الانفجار، وثلاث مفجرات موصلة بفيشة كهربائية شديدة الخطورة، ومفجر كهربى فى نهايته لمبة إشارة وقنابل أخرى.

مزرعة متفجرات فى أطفيح

تمكن مفتشى المفرقعات من إبطال مفعول عبوات ناسفة كانت بداخل مزرعة بطريق "الكريمات ـ أطفيح" بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرًا للاختباء وتصنيع المتفجرات للنيل من المواطنين أثناء الاحتفالات، وتم التعامل مع أجزمة ناسفة.

إبطال مفعول عبوتين بشارع السودان

أبطل الخبراء مفعول عبوتين عبارة عن أسطوانتين بداخلهما أسلاكًا كهربائية وبارود أبيض وبلى ومواد متفجرة، وكانا معدين للانفجار لوجود منبه بداخلهما، وقام خبراء المفرقعات بالجيزة بواسطة الأجهزة بالتعامل معهما وأبطال مفعولهما.

التعامل مع عبوات خلية القاهرة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على خلية إرهابية، وبحوزتهم "بندقية آلية، وكمية من الطلقات، وكمية من مادة تى إن تى والقنابل، والعديد من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، وجهاز لاب توب يحتوى على تصوير لعناصر البؤرة أثناء تدريباتهم على استخدام الأسلحة بالمناطق الصحراوية.