تصادم 6 سيارات بكوبرى أبيس فى الإسكندرية.. ومصابون فى الحادث





الإسكندرية أسماء على بدر





وقع منذ قليل حادث تصادم بأول كوبرى أبيس، فى الطريق المؤدى للطريق الدائرة بالإسكندرية مما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين.

وصلت تعزيزات أمنية من إدارة المرور لوجود زحام شديد على الطريق وتكدس الطريق، كما وصلت سيارات اإسعاف لنقل المصابين.