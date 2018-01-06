تشريح جثة قهوجى بحلوان لقى مصرعه بسبب الخلاف على توك توك

كتب محمد عبد الرازق

أمرت نيابة حلوان، بتشريح جثة قهوجى قتل بسبب الخلافات بمنطقة عرب غنيم لبيان سبب الوفاة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من على خ 27 سنة، حداد، يفيد بمقتل والده، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين أبناء المجنى عليه وآخرين لمحاولتهم أخذ التوك توك الخاص بهم وعند رفضهم قاموا بالاعتداء عليهم محدثين جروح قطعية لكل منهم، وعندما تدخل والدهم المجنى عليه خميس ع، 57 سنة، صاحب مقهى، لحل النزاع قاموا بطعنه طعنة نافذة فى الصدر أودت بحياته ولاذوا بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهم تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.