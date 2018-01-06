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السبت، 06 يناير 2018 09:57 ص
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الكشف على 920 مواطن بالمراغة..

تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع مدارس يابانية بجهينة

السبت، 06 يناير 2018 09:52 ص
تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع مدارس يابانية بجهينة أرض جهينه لإنشاء مجمع مدارس يابانية


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بتسليم قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 آلاف متر مربع بحوض الترعة السوهاجية الملغاة، بناحية جهينة الغربية مركز جهينة  لهيئة الأبنية التعليمية تمهيدا للبدء فى إنشاء مجمع المدارس اليابانية عليها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ودعم وتطوير العملية التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأوضح المحافظ، فى بيان أن المشروع يتضمن إنشاء 222 فصل دراسى من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، واضاف أن فكرة إنشاء المدارس اليابانية تهدف إلى نقل التجربة اليابانية الناجحة فى التعليم والعمل داخل تلك المدارس بالنظام اليابانى والذى يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خلال 3 عناصر اساسية وهى المناهج التى يتم تدريسها، وبناء جسم رياضى من خلال الاهتمام بالرياضة والتدريبات وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات.
وأوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بانه تم إزالة التعديات الموجودة على المساحة المذكورة وتسليمها لهيئة الابنية التعليمية للبدء في اعمال التنفيذ..

على جانب آخر، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، عن تنفيذ قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الغريزات التابعة لمركز ومدينة المراغة، بالتعاون بين مديرية الصحة بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وإحدى الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة .

وأوضح المحافظ أن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 920 من أهالى الغريزات فى تخصصات مختلفة منها "أطفال ـ باطنة ـ عظام ـ جلدية ـ أسنان – رمد - نساء" وقد تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأكد المحافظ على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات .

ومن جانبه قال اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة إن القافلة تمت تحت الإشراف المباشر لمديرية الشئون الصحية، وبحضور مدير إدارة المراغة الصحية، وانه تم توفير كافة الامكانيات داخل الوحدة الصحية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ بأن يكون مكان تقديم الخدمة الطبية لائقا لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرضى .

 

تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية (1)
تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية 

 

تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية (2)
تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية 

 

قافلة طبية بالمراغة (1)
قافلة طبية بالمراغة 

 

قافلة طبية بالمراغة (2)
قافلة طبية بالمراغة 

 

قافلة طبية بالمراغة (3)
قافلة طبية بالمراغة 

 

قافلة طبية بالمراغة (4)
قافلة طبية بالمراغة 

 

قافلة طبية بالمراغة (5)
قافلة طبية بالمراغة 

 


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