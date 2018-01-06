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تجمهر عدد من الأهالى أمام قسم المقطم

السبت، 06 يناير 2018 02:19 ص
تجمهر عدد من الأهالى أمام قسم المقطم صورة متداولة للتجمهر


كتب إسلام جمال
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تجمهر عدد من الأشخاص أمام قسم المقطم دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء التجمهر وتواجدهم حتى الأن، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 


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