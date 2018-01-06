video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلجيكا ترفض عودة المنتمين لداعش وتطالب بمحكامتهم مكان ارتكاب جرائمهم

السبت، 06 يناير 2018 10:16 ص
بلجيكا ترفض عودة المنتمين لداعش وتطالب بمحكامتهم مكان ارتكاب جرائمهم مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى


كتب أحمد علوى
إضافة تعليق


أعلن حزب "N-VA" أو الاتحاد الفلامانى الجديد الحاكم فى بلجيكا، أمس الجمعة، عن معارضته لعودة المقاتلين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق إلى بلجيكا، وقال النائب كوين ميتسو "نفضل محاكمتهم فى البلاد حيث ارتكبوا فيه الجرائم".

 

وأضاف "دعونا نكون واضحين نحن من حيث المبدأ نعارض عودة المقاتلين السوريين، ونحن نتمسك بفكرة بأنه يجب محاكمتهم فى البلاد التى ارتكبوا فيها جرائمهم"، وتابع ميتسو حديثه الذى ترأس لجنة التحقيق فى مجلس النواب حول هجمات 22 مارس 2016، فى مؤتمر صحفى "يجب على بلجيكا أن تكون حذرة من بالونات الاختبار التى أطلقها المقاتلون السابقون فى سوريا الذين يتقدمون كما لو كانوا عمال إنسانيين فقط فى مناطق إرهابية أو حربية، وأضاف "لقد حذرنا".

 

وأشار إلى الدور الذى لعبه فى العراق الإرهابى طارق جداون الملقب بـ"أبو حمزة البلجيكى" من مدينة فيرفيرس البلجيكية، وصلته بالجماعة الإرهابية داعش الذى سجن فى العراق مؤخرا، وقد عبر الشهر الماضى على استعداده للتعاون مع أجهزة الأمن البلجيكية، ووفقا لحزب N-VA الحاكم أن هذه خطوة لتجنب حكم الإعدام.

 

وذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكة والناطقة بالهولندية أمس الجمعة أن طارق جدعون أبدى وجها آخر للأمريكيين فى العراق واعترف بانخراطه المباشر فى عدة هجمات، اثنان منها على الأقل تسببت فى وفيات فى أوروبا وأنه تطوع لهذه الحمامات الدموية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير داخلية إيطاليا يحذر من عودة المقاتلين الأجانب بعد هزيمة داعش فى سوريا

"عودة المقاتلين الأجانب" ستتصدر اجتماع وزراء داخلية مجموعة "G7"

بالصور.."شكرى" و"مساهل" يبحثان مستجدات الأوضاع فى ليبيا.. وزير خارجية الجزائر ينفى طرح بلاده مبادرة لحل أزمة قطر وتأييدها للوساطة الكويتية.. ويؤكد ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ويحذر من خطر عودة "المقاتلين الأجانب"

بلجيكا

الارهاب فى بلجيكا

المقاتلين الاجانب

داعش فى العراق

داعش فى سوريا

اخبار العالم



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة