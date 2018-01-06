بعد ساعات.. بدء محاكمة مدير مدرسة النزهة بعد اتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ

بعد ساعات.. بدء محاكمة مدير مدرسة النزهة بعد اتهامه بهتك عرض 4 تلاميذالسبت، 06 يناير 2018 04:00 ص
كتبت هدى أبو بكر
تنظر الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت أولى جلسات محاكمة "شريف.ص.ب" مالك ومدير مدرسة النزهة فى اتهامه بهتك عرض 4 من تلاميذ المدرسة.
يأتى ذلك بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش جلسة غد لبدء محاكمة المتهم.
وكان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من أولياء أمور المجنى عليهم، والمقيدين بالمدرسة، اتهموا فيه مالك ومدير المدرسة بهتك عرضهم.
وباشرت النيابة التحقيقات فى البلاغات، واستمعت إلى أقوال آباء المجنى عليهم، والأطفال.
وعرضت النيابة الأطفال على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وطلبت تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغات وأقوال الأطفال.
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بواسطة:
مشمش
مطلوب اعدامه
😎..