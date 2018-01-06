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بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس دمياط

السبت، 06 يناير 2018 09:54 م
بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس دمياط قداس عيد الميلاد- أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة دمياط بعيد الميلاد المجيد بإقامة قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وفى كنيسة العذراء بمدينة دمياط أدى المئات من الأقباط قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن دخول الكنيسة لغير أقباط المحافظة تنفيذا لتعليمات الكنيسة.

 

كما شهدت كنيسة دمياط الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين الأقباط لأداء صلاة قداس عيد الميلاد.

 

وقام اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط بتفقد الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط الكنائس بالمحافظة.

 

 


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