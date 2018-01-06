بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس دمياط

بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس دمياطالسبت، 06 يناير 2018 09:54 م
قداس عيد الميلاد- أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة دمياط بعيد الميلاد المجيد بإقامة قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفى كنيسة العذراء بمدينة دمياط أدى المئات من الأقباط قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن دخول الكنيسة لغير أقباط المحافظة تنفيذا لتعليمات الكنيسة.
كما شهدت كنيسة دمياط الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين الأقباط لأداء صلاة قداس عيد الميلاد.
وقام اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط بتفقد الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط الكنائس بالمحافظة.
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة