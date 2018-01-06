بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

بدء منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المنيا، فى مطرانية الأقباط الأرثوذكس باشتراك القساوسة والآباء الكهنة على مستوى المحافظة

وحضر قداس عيد الميلاد المئات من الأقباط الذين توافدوا على الكنيسة منذ السادسة مساء .

وشهد محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة ووجود بوابات إلكترونية وانتشار الأقوال الأمنية وغلق الطرق المؤدية للكنائس.