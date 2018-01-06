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بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس السويس

السبت، 06 يناير 2018 09:33 م
بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس السويس جانب من القداس


السويس- سيد نون
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احتفلت الكنائس بمحافظة السويس بعيد الميلاد المجيد بإقامة قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة تحيط بكنائس المحافظة.

 

وقام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بزيارة الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد.

 

وحضر آلاف الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد داخل 8 كنائس بالمحافظة أقيم بها قداس عيد الميلاد.

 

وقام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتفقد الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط الكنائس بأحياء محافظة السويس.

 

القداس
القداس

 

الأطفال بالكنيسة
الأطفال بالكنيسة

 

الحضور للصلاة
الحضور للصلاة

 


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