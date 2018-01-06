بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس السويس

بدء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس السويسالسبت، 06 يناير 2018 09:33 م
جانب من القداس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
احتفلت الكنائس بمحافظة السويس بعيد الميلاد المجيد بإقامة قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة تحيط بكنائس المحافظة.
وقام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بزيارة الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد.
وحضر آلاف الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد داخل 8 كنائس بالمحافظة أقيم بها قداس عيد الميلاد.
وقام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتفقد الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط الكنائس بأحياء محافظة السويس.
القداس
الأطفال بالكنيسة
الحضور للصلاة
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة