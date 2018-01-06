بدء التوافد على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وسط تكثيف أمنى (فيديو وصور)السبت، 06 يناير 2018 05:30 م
بدء التوافد على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
كتبت – سارة علام - تصوير كريم عبد العزيز
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بدأ منذ قليل توافد المشاركون فى قدس عيد الميلاد المجيد، المقرر إقامته مساء اليوم بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة.
ورصدت عدسة "اليوم السابع" تكثيف قوات الأمن من انتشارها بمحيط الكاتدرائية، فضلاً عن تشديد إجراءات التفتيش.
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