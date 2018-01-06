بتوجيه من الملك سلمان.. إطلاق اسم القاضى "الجيرانى" على أحد شوارع جزيرة تاروت





كتب كريم كشك





وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبد الله الجيراني شهيد حادث القطيف بالمملكة العربية السعودية، على الشارع الذى كان يسكن فيه بجزيرة تاروت.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، أنه تم إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه، بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت والتى هى مسقط رأسه أيضاً، تكريماً ووفاءً وتقديراً من القيادة السعودية، لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أكدت الاثنين الماضى، أن الجثة التى عثر عليها مدفونة بالعوامية هى لقاضى الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، وأنه قتل على يد مختطفيه.