video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انفجار محول كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الضغط بكفر الشيخ

السبت، 06 يناير 2018 08:53 م
انفجار محول كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الضغط بكفر الشيخ انفجار محول كهرباء -ارشيفيه


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق


شهدت  قرية عبد الباعث التابعة لمركز سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، انفجار محول كهربائى لزيادة الضغط وسوء الأحوال الجوية، مما أدى لقطع التيار الكهربائى عن القرى ولعزب المجاورة له.

 

قال سعد محمد أحمد، من أهالى القرية، انقطع التيار الكهربائى مما أدى لقطعه التيار الكهربائى عن القرية و4 عزب مجاورة لها، مؤكداً أنهم خاطبوا شركة الكهرباء بإنفجار المحمول، وينتظرون استجابة المسئولون بشركة كهرباء كفر الشيخ.

 

وأضاف المهندس محمود عبدالله، من شركة كهرباء كفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة متجهه للقرية لمعرفة حقيقية البلاغ وسيتم إصلاح المحول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إقامة منطقة حرة بالساحل الغربى لمحافظة كفر الشيخ على مساحة 150 فدانا

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

حريق

انفجار محول



لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة