انفجار محول كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الضغط بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان





شهدت قرية عبد الباعث التابعة لمركز سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، انفجار محول كهربائى لزيادة الضغط وسوء الأحوال الجوية، مما أدى لقطع التيار الكهربائى عن القرى ولعزب المجاورة له.

قال سعد محمد أحمد، من أهالى القرية، انقطع التيار الكهربائى مما أدى لقطعه التيار الكهربائى عن القرية و4 عزب مجاورة لها، مؤكداً أنهم خاطبوا شركة الكهرباء بإنفجار المحمول، وينتظرون استجابة المسئولون بشركة كهرباء كفر الشيخ.

وأضاف المهندس محمود عبدالله، من شركة كهرباء كفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة متجهه للقرية لمعرفة حقيقية البلاغ وسيتم إصلاح المحول.