انتشال جثث 8 مهاجرين من البحر قبالة السواحل الليبية





(رويترز)





قال خفر السواحل الإيطالى اليوم السبت إنه انتشل جثث ثمانية أشخاص وأنقذ 84 آخرين من قارب مطاطى واجه مشكلات قبالة الساحل الليبي.

وأضاف أن طائرة كانت تنفذ دوريات فوق البحر رصدت المهاجرين.