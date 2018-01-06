انتشال جثث 8 مهاجرين من البحر قبالة السواحل الليبية

انتشال جثث 8 مهاجرين من البحر قبالة السواحل الليبيةالسبت، 06 يناير 2018 07:07 م
إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
(رويترز)
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قال خفر السواحل الإيطالى اليوم السبت إنه انتشل جثث ثمانية أشخاص وأنقذ 84 آخرين من قارب مطاطى واجه مشكلات قبالة الساحل الليبي.
وأضاف أن طائرة كانت تنفذ دوريات فوق البحر رصدت المهاجرين.
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