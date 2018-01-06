اليوم.. انطلاق امتحانات جامعة الأزهر وإجازة نصف العام 20 يناير





كتب لؤى على





تبدأ اليوم السبت، أول أيام امتحانات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. وأعلن مجلس الجامعة، أن إجازة نصف العام ستبدأ ٢٠ يناير الجارى، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى ٣ فبراير المقبل.

مشددا على ضرورة الالتزام بتوزيع الكتاب الجامعى من منافذ التوزيع فى الكليات بالأسعار التى حددتها الجامعة. وقد بدأت عدد من الكليات امتحانات نصف العام منذ أيام ببعض الفرق.