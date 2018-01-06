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السبت، 06 يناير 2018 07:53 ص
خالد صلاح
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اليوم.. انطلاق امتحانات جامعة الأزهر وإجازة نصف العام 20 يناير

السبت، 06 يناير 2018 01:00 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات جامعة الأزهر وإجازة نصف العام 20 يناير محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر


كتب لؤى على
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تبدأ اليوم السبت، أول أيام امتحانات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. وأعلن مجلس الجامعة، أن إجازة نصف العام ستبدأ ٢٠ يناير الجارى، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى ٣ فبراير المقبل.

 

مشددا على ضرورة الالتزام بتوزيع الكتاب الجامعى من منافذ التوزيع فى الكليات بالأسعار التى حددتها الجامعة. وقد بدأت عدد من الكليات امتحانات نصف العام منذ أيام ببعض الفرق.


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اجازة نصف العام



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