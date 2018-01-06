اليوم.. القضاء الإدارى يواصل بحث تظلم عكاشة على حرمانه من عضوية البرلمان

اليوم.. القضاء الإدارى يواصل بحث تظلم عكاشة على حرمانه من عضوية البرلمانالسبت، 06 يناير 2018 02:00 ص
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تواصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد آلو العزم نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
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