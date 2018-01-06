"اليوم السابع": أسرار جديدة فى سقوط عصابة الـ"75 موظفًا"









تحت عنوان "أسرار جديدة فى سقوط عصابة الـ75 موظفا" تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الأحد، تفاصيل جديدة حول سقوط تشكيل عصابى يضم 75 شخصًا من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصرين وأجانب، فى قبضة هيئة الرقابة الإدارية، لاتهامهم بالاتجار بالبشر والتربح والرشوة والتزييف.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من جريدة "اليوم السابع"..

- أسرار جديدة فى سقوط عصابة الـ75 موظفًا.. القبض على موظفة بالشهر العقارى وضبط 56 خاتمًا.. سعر المستند المزور 500 جنيه.. وموظفون بالخارجية زوروا أوراقًا رسمية لتسفير واستقدام مصريين وأجانب

- مفاجأة القمة 115.. الزمالك يعلن التعاقد مع إيهاب جلال مقابل 600 ألف جنيه قبل 24 ساعة من لقاء الأهلى.. البدرى يعيد حساباته بعد قنبلة مرتضى منصور.. الخطيب يحفز اللاعبين لتحقيق الفوز.. واتحاد الكرة يعلن إقامة المباراة باستاد القاهرة ويرفض التأجيل

- السيسي: علاقاتنا بالسعودية استراتيجية.. الرئيس: نتطلع لمواصلة تطوير التعاون وتعزيز العمل العربى المشترك

- قمة شكرى والجبير ترفض التدخل الأجنبى.. الوزيران: أمن البحر الأحمر امتداد للأمن القومى العربى

- "العفو الرئاسى" ترد على أكاذيب "نيويروك تايمز" فى ملف المعتقلين.. أعضاء اللجنة: الإعلام الغربى يتعمد تشويه مصر.. و"الخولى": منظمات تردد أكاذيب "علشان تاكل بيها عيش"

- كل سنة واحنا طيبيبن.. 7 وصايا إنسانية لإحلال السلام ورفض التعصب فى ذكرى ميلاد سيدنا عيسى.. ناجح إبراهيم: الإسلام لا يمكن أن يمنع تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

- كرم جبر يكتب: رسالة مصر فى أعياد الميلاد

- السلطات الأمريكية تفتش 30 ألف هاتف و"لاب توب" فى عهد "ترامب".. 5.9% زيادة فى عدد عمليات تفتيش المسافرين داخل وخارج الولايات المتحدة

- 169 وظيفة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

- إحالة وكيل "إسكان السويس" للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بالفساد.. "الرقابة الإدارية" رصدت 290 مخالفة صريحة قام بها المتهم.. أبرزها التعدى على أراضى الدولة وإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون

- "التعليم" تواصل إنهاء إجراءات طرح الوجبة المدرسية مع بداية التيرم الثانى.. مصادر: بدء فحص مخازن المدارس.. وإرسال أسماء 90 متابعًا للجهات الأمنية للتحرى عنهم

- شركات السياحة الروسية تستعد لتعويض خسائرها باستخدام مطار القاهرة