"الوطنية للصحافة" تشترط حصول صحفيى المؤسسات القومية الموافقة لسفر 7 دول





كتب محمد السيد





أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، القرار رقم 10 بحصول رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول وهى: "لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا"، وذلك فى حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة.

وشددت الهيئة، فى قرارها على ضرورة إخطارها بالنسبة للسفريات لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير سواء دعوات رسمية أو زيارات وخلافه.