النيابة: لم نتسلم تقرير الطب الشرعى عن "عفروتو" المقطم حتى الآن

النيابة: لم نتسلم تقرير الطب الشرعى عن "عفروتو" المقطم حتى الآنالسبت، 06 يناير 2018 03:55 م
عفروتو المقطم
كتب أحمد إسماعيل
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نفت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تلقيها أى تقارير من مصلحة الطب الشرعى حول أحداث المقطم، وأكدت النيابة أن مناظرة جثمان "عفروتو" كشفت عن عدم وجود أى إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بتسليم الجثمان لأسرة المجنى عليه فور التشريح وصرحت بالدفن.
فيما كلفت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، فريق من أعضاء النيابة يضم المستشارين أحمد شادوف ومحمد عبيد وأحمد معاذ، بالتحقيق مع 43 متهما بينهم 2 مصابين فى واقعة محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم والتعدى على قوات الأمن.
فيما أمرت النيابة العامة باستدعاء قوة ضبط "عفروتو"، للاستماع إلى أقوالهم، بالإضافة إلى ضابط التحقيقات بالقسم وأفراد الشرطة الذين شاهدوا الواقعة، وأصدقاء المتوفى وأسرته.
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