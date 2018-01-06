النيابة تبدأ التحقيق مع 43 متهما فى أحداث شغب قسم شرطة المقطم





كتب أحمد إسماعيل





بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار عزالدين عبدالشافى المحامى العام للنيابات، تحقيقات موسعة، مع 43 متهما بأحداث شغب قسم شرطة المقطم، ووفاة "محمد عفروتو" عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الأستروكس".

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، والحصول على عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

ومن جانبه كشف مصدر أمنى، أنه أثناء تفقد رجال المباحث الحالة الأمنية بالمنطقة، لاحظوا توقف 3 شباب فى حالة مريبة، وبفحصهم تبين أن أحدهم "محمد عبد الحيكم محمود" 22 سنة، عاطل، وبتفتشيه تم العثور على 18 تذكرة من مخدر "الأستروكس"، وتبين أنه فى حالة لا وعى، ويعانى من حالة عدم اتزان، فتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفى، وتبين أنه من مروجى مخدر الأستروكس بمنطقة المقطم.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب ذلك تجمهر عدد من العناصر الإجرامية، ومتعاطى المواد المخدرة من عملاء المجنى عليه، أمام قسم شرطة المقطم، وقاموا بإضرام النيران فى سيارتين شرطة تابعين للقسم عقب إلقاء زجاجات المولوتوف، وتحطيمهم سيارة آخرى من خلال إلقاء الحجارة عليها، بالإضافة إلى تعديهم على عدد من رجال الشرطة، فى محاولة منهم لاقتحامه، مما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم، وتم القبض على عدد كبير من تلك العناصر الإجرامية، وتم إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.