النيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائر

النيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائرالسبت، 06 يناير 2018 10:04 م
النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب
(رويترز)
إضافة تعليق
قال النائب العام فى السعودية اليوم السبت إن السلطات اعتقلت 11 أميرا سعوديا يوم الخميس بعد أن تجمهروا فى قصر الحكم فى الرياض فى تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام فى وقت سابق.
وأضاف النائب العام فى بيان أن الأمراء الذين لم تحدد هويتهم تجمهرا فى قصر الحكم اعتراضا على مرسوم ملكى نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.
وقال البيان إن الأمراء وجهت لهم تهمة التجمهر وجرى إيداعهم سجن الحائر.
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة