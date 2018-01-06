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النيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائر

السبت، 06 يناير 2018 10:04 م
النيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب


(رويترز)
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قال النائب العام فى السعودية اليوم السبت إن السلطات اعتقلت 11 أميرا سعوديا يوم الخميس بعد أن تجمهروا فى قصر الحكم فى الرياض فى تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام فى وقت سابق.

وأضاف النائب العام فى بيان أن الأمراء الذين لم تحدد هويتهم تجمهرا فى قصر الحكم اعتراضا على مرسوم ملكى نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وقال البيان إن الأمراء وجهت لهم تهمة التجمهر وجرى إيداعهم سجن الحائر.


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