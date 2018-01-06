النائب برديس سيف الدين يطالب بتقسيم محافظة الوادى الجديد لـ3 أقاليم

تقدم النائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية، بشأن تقسيم محافظة الوادى الجديد إلى 3 محافظات، وذلك لكون محافظة الوادى الجديد تمثل 44% من مساحة الجمهورية، وبها مساحات شاسعة وتصلح للاستثمار الزراعى والصناعى والتنمية، وكذلك نظرا لتباعد المسافات بين المراكز بصورة كبيرة، مما يضعها فى شبة عزلة تحول دون الوصول إليها بسرعة، وتسبب معوقا لمقومات التنمية على أرض المحافظة .

وقال النائب عمران فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن تباعد المسافات بين المراكز الرئيسية للمحافظة يحتم تقسيم المحافظة، حيث أن مركز الخارجة يبعد عن مركز الفرافرة بحوالى 500 كيلو متر، كما يبعد عن مركز غرب الموهوب بحوالى 300 كيلو متر، ويبعد عن مركز الفرافرة بحوالى 500 كيلو متر، حيث يقترح تقسيم المحافظة إلى 3 محافظات لتكون محافظة الوادى الجديد وتضم الخارجة وباريس وقراهما ومحافظة الداخلة وتضم الداخلة وغرب الموهوب وبلاط وشرق العوينات وقراهم ومحافظة الفرافرة وتضم الفرافرة وتوابعها ويتم ضم إليها الواحات البحرية.

وأضاف عمران أن هذا التقسيم سوف يدعم كافة عوامل التنمية على مستوى تلك المناطق الشاسعة من الأراضى التى تصلح للاستثمار والتنمية بصورة كبيرة ولم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حتى الآن بسبب تباعد تلك المسافات بينها .