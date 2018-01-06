المعمل الكيميائى يحدد مصير شخصين يروجان مستحضرات تجميل فاسدة بالمقطم





كتب أحمد إسماعيل





كلف المستشار إسلام شكري مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير فني عن مستحضرات تجميل ضبطتها الشرطة وذلك لكشف فسادها وانتهاء صلاحيتها من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن كل من "م م م" 59 سنة، شريك بشركة للتجارة والتوزيع، و"خ ع س" 55 سنة، شريك الأول بالشركة، يديران مخزنا بدون ترخيص لتخزين مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ الإنتاج عليها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان رجال الشرطة تمكنوا من ضبطهما وبصحبتهما كلا من "محمد ح ع" 63 سنة، عامل، و"محمد إ س" 25 سنة، سائق، وعثر بداخل المخزن على 1840 عبوة جيل شعر، 3999 زجاجة زيت شعر، 6200 زجاجة شامبو، 576 زجاجة اسبراى مزيل للعرق، 850 علبة كريم وجه، 3450 زجاجة حمام كريم، ماكينة طباعة كمبيوتر ذات علامة مائية لتغير تاريخ الصلاحية، السيارة رقم س ب ج 5234 نقل قيادة الرابع.

وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستعانة بالثالث للعمل بالمخزن والرابع لنقل المضبوطات لعملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق .