المعارضة الإيرانية تنظم تظاهرات اليوم فى باريس ضد قمع المحتجين

المعارضة الإيرانية تنظم تظاهرات اليوم فى باريس ضد قمع المحتجينالسبت، 06 يناير 2018 11:29 ص
المعارضة الإيرانية بالخارج - ارشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قالت المعارضة الإيرانية بالخارج، أنها سوف تنظم مظاهرة اليوم السبت فى باريس تضامنا مع الشعب الإيرانى، واحتجاجا على قمع السلطات للتظاهرات التى عمت مدن إيرانية عدة الأسبوع الماضى، وخلفت عشرات القتلى، ومئات المعتقلين.
وبحسب بيان المعارضة، ستنظم المظاهرات فى ساحة يينا تليها مسيرة إلى جدار السلام، وكذلك وفي جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لدعم مطالب الانتفاضة الحالية فى إيران.
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