المصلون والإعلاميون يتوجهون للعاصمة الإدارية استعدادا لقداس عيد الميلاد





كتبت سارة علام





احتشدت فى ساحة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عشرات الأتوبيسات التى تنقل المصلين والإعلاميين، استعدادًا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، فى كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، الذى يرأسه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.