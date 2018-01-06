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المصلون والإعلاميون يتوجهون للعاصمة الإدارية استعدادا لقداس عيد الميلاد

السبت، 06 يناير 2018 03:03 م
المصلون والإعلاميون يتوجهون للعاصمة الإدارية استعدادا لقداس عيد الميلاد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية


كتبت سارة علام
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احتشدت فى ساحة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عشرات الأتوبيسات التى تنقل المصلين والإعلاميين، استعدادًا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، فى كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، الذى يرأسه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

وتتجه أنظار المصريين للعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت، إذ يترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، التى وعد الرئيس السيسى فى وقت سابق بافتتاحها والصلاة فيها، وقد خصصت الكاتدرائية المرقسية أتوبيسات لنقل الإعلاميين لمقر الكنيسة، ومنعت الدخول بالسيارات الخاصة، ووجهت الدعوة لـ2500 شخص، بينهم وزراء وشخصيات عامة وبرلمانيون وسفراء عرب وأجانب.

 

 


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