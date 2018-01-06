video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات.. وتضبط 1243 دراجة مخالفة بالمحافظات

السبت، 06 يناير 2018 01:00 ص
"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات.. وتضبط 1243 دراجة مخالفة بالمحافظات دراجات بخارية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق


أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور مصرة على ضبط الشارع والمخالفين لقواعد وآداب المرور.

وأكد المصدر نجاح رجال المرور بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى تحرير حرير 1243 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، مع احتجاز 525 دراجة أخرى ، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور الجيزة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

دراجات بخارية

المحافظات



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة