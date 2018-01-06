"المرور" تواجه إرهاب الموتوسيكلات.. وتضبط 1243 دراجة مخالفة بالمحافظات





كتب عبد الرحمن سيد





أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور مصرة على ضبط الشارع والمخالفين لقواعد وآداب المرور.

وأكد المصدر نجاح رجال المرور بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى تحرير حرير 1243 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، مع احتجاز 525 دراجة أخرى ، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.