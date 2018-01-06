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المرصد: هجوم معاكس لداعش على القوات الكردية شرق الفرات بريف دير الزور

السبت، 06 يناير 2018 09:03 ص
المرصد: هجوم معاكس لداعش على القوات الكردية شرق الفرات بريف دير الزور قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تنظيم داعش الإرهابى شن هجوما معاكسا على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى بلدة "جرانيج" على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقى.

وأضافت المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت، أن الهدف من الهجوم هو محاولة استعادة البلدة من سيطرة قوات "قسد" (الكردية)، مشيرا إلى أن الاشتباكات بين الطرفين لاتزال مستمرة حتى الان.

من جهة أخرى، أفاد الدفاع المدنى السورى بأن موجة نزوح كبيرة للمدنيين يشهدها ريف إدلب وحماة جراء المعارك والاشتباكات والغارات العنيفة.موضحا أن موجة نزوح المدنيين تأتى وسط تفاقم أوضاع السكان الإنسانية بسبب موجة البرد التى تضرب المنطقة ونقص المساعدات المقدمة لهم.

فى سياق أخر، أفاد ناشطون سوريون بأن عدة انفجارات هزت مدينة جبلة بريف اللاذقية القريبة من قاعدة حميميم الروسية، مرجحين أن تكون الانفجارات ناتجة عن اعتراض الدفاعات الروسية قذائف صاروخية غالبا ما تتبنى المعارضة إطلاقها.


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