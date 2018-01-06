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المحكمة العليا الروسية ترفض مجددا طعن نافالنى بشأن ترشحه للانتخابات

السبت، 06 يناير 2018 04:28 م
المحكمة العليا الروسية ترفض مجددا طعن نافالنى بشأن ترشحه للانتخابات المعارض الروسى إليكسى نافالنى


موسكو (أ ش أ)
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رفضت المحكمة العليا الروسية، اليوم السبت، الطعن المقدم من السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعدم قبول ترشحه لانتخابات الرئاسة، وفق ما أعلن المكتب الصحفى للمحكمة العليا.

وقال المكتب، فى بيان: "رفضت لجنة الطعون بالمحكمة العليا الروسية الطعن وأيدت قرار المحكمة الابتدائي"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وكانت المحكمة نفسها قد قضت، قبل أسبوع، برفض الطعن المقدم من نافالنى، لكن الأخير طعن على ذلك القرار، لتقضى المحكمة اليوم برفض ذلك الطعن.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، الشهر الماضي، رفضت تسجيل نافالنى كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الروسية القادمة فى مارس 2018 بسبب سجله الجنائى الذى يتضمن تهمة لم تُرفع عنه. 


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