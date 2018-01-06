الليلة بـ"آخر النهار".. فريق "باند" فى احتفالية خاصة بعيد الميلاد المجيد

كتبت - هند مختار

يستضيف الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، فريق "باند" فى الثامنة مساء اليوم، السبت، فى احتفالية خاصة ببرنامجه "آخر النهار" على قناة النهار one ، حيث يقدم الفريق مجموعة من أبرز الأغانى احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وتتضمن الحلقة نقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح، الذى سيقام فى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن فرقة "باند" تتضمن مجموعة من الشباب وهم جان جورج عزيز وديفيد سامى ملك ورامز عريان واصف ومارتن سامى فؤاد ومارك رفعت عزيز وكمال مدحت كمال ورنا عادل عبد السيد وأنجليكا وسام نبيل ومارسيل راغب.

وستقدم الفرقة مجموعة من أبرز الأغانى احتفالا بعيد الميلاد ومنها فى عيدك المجيد ويسوع اسمه عجيب وسلام أفراح فى أرضنا ومن ألفين سنة.