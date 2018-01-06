القوى العاملة: غدًا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

القوى العاملة: غدًا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلادالسبت، 06 يناير 2018 01:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن غدًا الأحد الموافق 7 يناير 2018، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
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