القوات العراقية تقتل عشرات الإرهابيين ضمن عمليات تطهير محافظة كركوك

القوات العراقية تقتل عشرات الإرهابيين ضمن عمليات تطهير محافظة كركوكالسبت، 06 يناير 2018 06:15 م
القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل عشرات الإرهابيين والقبض على 91 إرهابيا ضمن عمليات تفتيش وتطهير المناطق المحررة جنوب غرب كركوك لليوم الرابع على التوالي.
وقال قائد القوات البرية الفريق الركن جلال توفيق، وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم السبت، إنه تم تدمير أكثر من 45 عبوة ناسفة و30 حزاما ناسفا، فضلا عن تدمير أوكار وسيارات مفخخة وأنفاق يستخدمها الإرهابيون.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت فى وقت سابق بمقتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابى واعتقال 10 آخرين جنوب محافظة كركوك ضمن عمليات تطهير المحافظة.
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