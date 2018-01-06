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القبض على 4 هاربين من 47 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بالإسماعيلية

السبت، 06 يناير 2018 03:19 م
القبض على 4 هاربين من 47 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بالإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 4 هاربين من 47 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها 39 سنة و4 أشهر.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط "عبدالرحمن.م.ع" 44 عاما صاحب مصنع ملابس، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس 13 سنة بتهم "تبديد، سرقة تيار كهربائى".

كما تم ضبط "أبوالنور .م.أ" 40 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز فايد، مطلوب التنفيذ عليه فى 28 حكما قضائيا، والمقضى فيها بالحبس 13 سنة و7 أشهر بتهم "تبديد، سرقة، ضرب"، و"جمال.م.م" 41 عاما سائق، مقيم الجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس 9 سنوات و9 أشهر بتهم "تبديد"، و"إسلام.ا.ح"30 عاما عاطل، مقيم سرابيوم، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية بالحبس 3 سنوات بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 

 

 

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