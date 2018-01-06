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خالد صلاح
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القبض على 4 أشخاص فى تونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

السبت، 06 يناير 2018 02:10 ص
القبض على 4 أشخاص فى تونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي عناصر من الشرطة التونسية


تونس أ ش أ
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطنى التونسى بولاية سيدى بوزيد، مساء  الجمعة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وصرح مصدر أمني- لصحيفة (الشروق أون لاين) التونسية- بأن الموقوفين وجهت لهم تهمة تمجيد الإرهاب عبر صفحات التواصل الاجتماعى (فيس بوك).


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القبض على 4 أشخاص

تونس

الانتماء لتنظيم إرهابي



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