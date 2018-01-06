القبض على 4 أشخاص فى تونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطنى التونسى بولاية سيدى بوزيد، مساء الجمعة، من إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وصرح مصدر أمني- لصحيفة (الشروق أون لاين) التونسية- بأن الموقوفين وجهت لهم تهمة تمجيد الإرهاب عبر صفحات التواصل الاجتماعى (فيس بوك).