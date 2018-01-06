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القبض على هاربين من حكم بالسجن المؤبد فى قضيتى مخدرات بالمنيا

السبت، 06 يناير 2018 03:21 م
القبض على هاربين من حكم بالسجن المؤبد فى قضيتى مخدرات بالمنيا حملة أمنية - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم السبت، من القبض على هاربين من حكم بالسجن المؤبد فى قضيتى مخدرات.
 
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى بالمديرية، بضبط "أبو بكر .م" 30 سنة،  محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، و"رضا ر" 32  سنة سائق، محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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