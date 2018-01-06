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العمل العراقية تفتح تحقيقا مع مدير دور أيتام بتهمة التآمر مع تنظيم "داعش"

السبت، 06 يناير 2018 04:43 م
العمل العراقية تفتح تحقيقا مع مدير دور أيتام بتهمة التآمر مع تنظيم "داعش" تنظيم داعش الغرهابى


بغداد (أ ش أ)
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فتحت وزارة العمل العراقية تحقيقا مع مدير دور إيواء للأيتام فى مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى، بتهمة التآمر مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى وتسليم الأطفال الأيتام للتنظيم لاستخدامهم فى عمليات إرهابية وعمليات بيع لعصابات تتاجر بالأعضاء البشرية.

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى اليوم السبت، "أن مكتب المفتش العام فى الوزارة يجرى تحقيقا عن معلومات تدعى وجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة فى نينوى مع تنظيم "داعش" الإرهابى عبر بيع الأطفال الذين كانوا مودعين فى دور الإيواء إبان فترة سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة"، مشيرا إلى أن التحقيق يجرى بإشراف مباشر من وزير العمل محمد شياع السودانى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، "أنه فى حال ثبوت التهمة على الشخص المعنى سيتم إحالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لأنه أخل بشرف الوظيفة وخان الأمانة".

وكانت وزارة العمل العراقية وبالتعاون مع خلية الأزمة الخاصة بنينوى قد أشرفت على استلام أعداد من أطفال "داعش" الإرهابى من مختلف الجنسيات، وسلمت عددا كبيرا منهم عبر قرار قضائى إلى بلدانهم. 


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