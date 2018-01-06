video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى: مستمرون فى بناء جيش قوى يدافع عن أرضه وجميع العراقيين

السبت، 06 يناير 2018 08:04 ص
العبادى: مستمرون فى بناء جيش قوى يدافع عن أرضه وجميع العراقيين حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقى


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق


أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن الجيش كان الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، مشيرا إلى استمراره فى بناء جيش يدافع عن ارضه وجميع مواطنيه.

وقال العبادى - فى بيان اليوم السبت، أوردته قناة السومرية نيوز -"نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقى الذى سطر بكل تشكيلاته وصفوفه اروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه"، مبينا أن "الجيش اعاد للوطن هيبته وحافظ على ارض بلده وقدم التضحيات الغالية فى اصعب مرحلة مر بها بلدنا العزيز".

وأضاف :"لقد أثبت جيشنا البطل بانه فوق كل الانتماءات والمسميات وخاض حربا ضروسا لينقذ اهله ومواطنيه ويحرر ارضه من الارهاب فكان خير مدافع وكانوا خير سند وظهير"، موجها الشكر لـ"قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها وصفوفها لما قدمته وتقدمه لشعبنا ووطننا وبلدنا العراق".

جدير بالذكر أن الجيش العراقى تأسس عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطانى للعراق، حيث شكل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام فى بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته فى بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدنى للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقى فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى: العراق بإمكانه أن يصبح من الدول الـ 20 المتقدمة

العبادى

مستمرون

بناء جيش قوى

العراقيين



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة