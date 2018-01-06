العبادى: مستمرون فى بناء جيش قوى يدافع عن أرضه وجميع العراقيين





بغداد أ ش أ





أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن الجيش كان الحصن المنيع لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، مشيرا إلى استمراره فى بناء جيش يدافع عن ارضه وجميع مواطنيه.

وقال العبادى - فى بيان اليوم السبت، أوردته قناة السومرية نيوز -"نستذكر بكل فخر وإجلال الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقى الذى سطر بكل تشكيلاته وصفوفه اروع الملاحم الوطنية البطولية لبلده وشعبه"، مبينا أن "الجيش اعاد للوطن هيبته وحافظ على ارض بلده وقدم التضحيات الغالية فى اصعب مرحلة مر بها بلدنا العزيز".

وأضاف :"لقد أثبت جيشنا البطل بانه فوق كل الانتماءات والمسميات وخاض حربا ضروسا لينقذ اهله ومواطنيه ويحرر ارضه من الارهاب فكان خير مدافع وكانوا خير سند وظهير"، موجها الشكر لـ"قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها وصفوفها لما قدمته وتقدمه لشعبنا ووطننا وبلدنا العراق".

جدير بالذكر أن الجيش العراقى تأسس عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطانى للعراق، حيث شكل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام فى بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته فى بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدنى للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقى فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.