العاهل السعودى يأمر بصرف ألف ريال شهريا بدل غلاء لموظفى المملكة والعسكريين





كتب عبد الوهاب الجندى





أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، أمرا ملكيا يجيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبموجب الأمر الملكى الصادر من خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن الأمر الملكى يجيز بصرف العلاوة السنوية للسنة المالية 1439 ابتداء من شهر 4 هجرا، وبموجبه تقرر صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفى الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من 14/4/1439.

وقرر الملك سلمان صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكريين "المشاركين فى الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية فى الحد الجنوبي للمملكة"، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلى الخاص.

كما قرر الملك سلمان أن تتحمل المملكة ضريبة القيمة المضافة، عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.