العاهل السعودى يأمر بصرف ألف ريال شهريا بدل غلاء لموظفى المملكة والعسكريين

العاهل السعودى يأمر بصرف ألف ريال شهريا بدل غلاء لموظفى المملكة والعسكريينالسبت، 06 يناير 2018 12:10 ص
الملك سلمان عاهل السعودية
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، أمرا ملكيا يجيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
وبموجب الأمر الملكى الصادر من خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن الأمر الملكى يجيز بصرف العلاوة السنوية للسنة المالية 1439 ابتداء من شهر 4 هجرا، وبموجبه تقرر صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفى الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من 14/4/1439.
وقرر الملك سلمان صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكريين "المشاركين فى الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية فى الحد الجنوبي للمملكة"، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلى الخاص.
كما قرر الملك سلمان أن تتحمل المملكة ضريبة القيمة المضافة، عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
إضافة تعليق
"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة
اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
عقبالنا يارب....لانه ثبت عم صحه مقوله...ان غلاء الاسعار يصب اولا واخيرا فى صالح المواطن
😎..
عدد الردود 0
بواسطة:
ميكي ماوس
اجراءات لصالح المواطن
ولكن هل سيوافق الساده نواب البرلمان السعودي عليها؟؟؟. الريال في يد المواطن مفسده, وكل مفسده ستزيد من معاناته, ومهمه البرلمان رفع المعاناه عن المواطنين عن طريق مشروع قانون تصحيحي, يقترحه احد النواب الوطنيين, بفرض ضريبه بألفين ريال شهريا.😄😄
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عزت عمران
ماشاء الله
ربنا يخلى جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه الصحة والعافية وعقبالنا فى مصر نتعشم فى القيادة فى مصر خيرا مصر ليست أقل من السعودية مصر غنية بمواردها وقائدها حفظه الله ورعاه بدل غلاء المعيشة مازال عشرة جنيهات فقط لا غير تزين راتبى
عدد الردود 0
بواسطة:
السعيد المصرى
حكومتنا من بنها. مع الارتفاع الشديد فى الأسعار والذى لم يسبق فى أى عهدسابق .
حكومة فى غيبة . لا تحس بمعانا المواطن . كفاية انهم ظبطوا مرتبات فئات معينة وتركوا باقى الشعب يأكل فى نفسة . هؤلاء الظلمة لن يتركهم الله ابدأ . ألف ريال تعادل 5000 جنيه علاوة . أعطوا خمس هذا العلاوة فقط لمواجهة الأسعار التى تضاعفت 200 فى المائة . حسبنا الله ونعم الوكيل .حكومة لا تحس بالشعب .