video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثة "عفروتو" المقطم.. وتحليل 25 عينة

السبت، 06 يناير 2018 03:37 م
الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثة "عفروتو" المقطم.. وتحليل 25 عينة جثة - أرشيفية


كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق


قال مصدر طبى مسئول بمصلحة الطب الشرعي، انتهى من تشريح جثمان "محمد عفروتو" عاطل 22 سنة، والذى توفى بأحداث قسم المقطم أمس.

وأوضح المصدر، أن الكشف المبدئى كشف عن وجود نزيف حاد فى بطن المتوفى وتهتك بالأمعاء، دون معرفة السبب الرئيسي لهذا النزيف .

 

وذكر المصدر، أن الطبيب الشرعى الذى قام بعملية التشريح ، أخذ ما يقرب من 25 عينة من جثة المتوفى، لإرسالها إلى المعمل الكيماوى لتحليلها لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية للجثة وبيان عما اذا كان المتوفى متعاطى للمواد المخدرة من عدمه .

 

وأشار المصدر ،إلى أنه فور الانتهاء من تحليل العينات سيتم كتابة تقرير نهائى حول الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة وتاريخها، وإرساله إلى النيابة العامة المختصة بالتحقيق، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالتقرير المبدئى، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة الا بعد تحليل العينات التى قد تستغرق مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطب الشرعى يبدأ تشريح جثة "عفروتو" قتيل المقطم لبيان سبب الوفاة

الطب الشرعي

محمد عفروتو

حادث المقطم

قسم المقطم

مخدر الأستروكس



لا تفوتك
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة