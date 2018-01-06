الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثة "عفروتو" المقطم.. وتحليل 25 عينة





كتب إبراهيم قاسم





قال مصدر طبى مسئول بمصلحة الطب الشرعي، انتهى من تشريح جثمان "محمد عفروتو" عاطل 22 سنة، والذى توفى بأحداث قسم المقطم أمس.

وأوضح المصدر، أن الكشف المبدئى كشف عن وجود نزيف حاد فى بطن المتوفى وتهتك بالأمعاء، دون معرفة السبب الرئيسي لهذا النزيف .

وذكر المصدر، أن الطبيب الشرعى الذى قام بعملية التشريح ، أخذ ما يقرب من 25 عينة من جثة المتوفى، لإرسالها إلى المعمل الكيماوى لتحليلها لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية للجثة وبيان عما اذا كان المتوفى متعاطى للمواد المخدرة من عدمه .

وأشار المصدر ،إلى أنه فور الانتهاء من تحليل العينات سيتم كتابة تقرير نهائى حول الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة وتاريخها، وإرساله إلى النيابة العامة المختصة بالتحقيق، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالتقرير المبدئى، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة الا بعد تحليل العينات التى قد تستغرق مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .