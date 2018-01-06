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الصناعات الهندسية: رفع نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصرية لـ80% خلال 2018

السبت، 06 يناير 2018 07:14 م
الصناعات الهندسية: رفع نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصرية لـ80% خلال 2018 أجهزة كهربائية - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن نسبة المكون المحلى فى عدد من الصناعات التابعة للقطاع، ستشهد ارتفاعا خلال العام الجارى 2018، بحيث تتراوح من 75% إلى 80%.

 

وأضاف "المهندس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات التابعة للقطاع الهندسى، والتى من المتوقع ان تحقق ارتفاعا فى نسبة المكون المحلى المستخدم فى صناعة منتجاتها، بنسبة تصل إلى 80% خلال العام الجارى، تشمل صناعات "الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، ونسبة من صناعة المعدات والآلات".

 

وفيما يتعلق بمشروع انشاء معمل لفحص واعتماد الأجهزة الكهربائية، أوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال النصف الثانى من شهر يناير لوضع الأطر الأساسية للمشروع، والتى تتضمن الموقع المقترح للمعمل، والمعدات والآلات المطلوبة، كذلك التكلفة المالية المقترحة، على أن يتم بعد الانتهاء من وضع النقاط الرئيسية للمشروع، دعوة ممثلى الشركتين الإيطالية والصينية، وهى الشركات التى أعلنت رغبتها فى إنشاء معامل للاعتماد تابعة لها فى مصر، متوقعا أن يبدأ تنفيذ المشروع فعليا نهاية العام الجارى.

 

ويهدف مشروع إنشاء معمل لفحص واعتماد منتجات الأجهزة الكهربائية داخل مصر، إلى رفع نسبة صادرات المنتجات المصرية للخارج، وتوفير التكلفة الباهظة لفحص عينات المنتجات المحلية خارجيا بغرض اعتمادها، حيث تصل تكلفة فحص العينة الواحدة إلى 20 ألف دولار أمريكى، كما أن المشروع يهدف أيضا لاستقطاب الشركات بالدول العربية، لإجراء الفحص والاعتماد لمنتجاتها فى مصر.


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المكون المحلى

الصناعات الهندسية

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