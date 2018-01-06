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السبت، 06 يناير 2018 08:14 م
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"الصحة" تخصص رقمين للاستفسار عن خدمات العلاج النفسى والإدمان

السبت، 06 يناير 2018 03:40 م
"الصحة" تخصص رقمين للاستفسار عن خدمات العلاج النفسى والإدمان الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة


كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خطين تليفون للاستفسار عن خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وهم 08008880700 أو 0220816831 .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم، إنه تم تخصيص الرقمين للرد على استفسارات الجمهور حول الخدمات الصحية المقدمة للمريض فى مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان مؤكدا أن ذلك فى إطار تحسين اداء الخدمات للمرضى.

وتابع أنه جارى العمل على تطوير الخدمات الصحية للمريض فى كافة القطاعات وعلى مستوى الجمهورية.


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